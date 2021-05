Silvio Berlusconi, chiesto un prestito di 80 milioni e ipotecata Villa Certosa: mossa clamorosa, cosa c'è dietro

10 maggio 2021 a

Il pallino di Silvio Berlusconi? Da sempre il mattone, il mercato immobiliare. E così si apprende che il Cav ha chiesto un prestito obbligazionario da 80 milioni di euro, il secondo in pochi anni, per sistemare le sue ville e cogliere eventuali opportunità che presenta il mercato. Il tutto lo rivela Iltempo.it, che spiega come Idra Immobiliare - la società che ha la proprietà formarle delle residenze del leader di Forza Italia in Sardegna, ad Arcore e a Macherio - non abbia potuto che lanciare, appunto, un nuovo prestito obbligazionario da 80 milioni di euro dopo quello quinquennale di analogo importo già ottenuto nel 2018.

E ancora, si apprende che il nuovo prestito ha durata di 6 anni (2021-2027) e un tasso fisso nominale annuo del 2,70%, che sarà pagato tutto in un'unica soluzione alla data di scadenza del prestito. Come garanzia è stata posta un'ipoteca di secondo grado sull'intero complesso immobiliare di Villa Certosa, la sontuosa residenza estiva di Berlusconi in Sardegna, a Porto Rotondo.

Nel dettaglio, rientrano nell'ipoteca il corpo centrale della villa da 68 vani, con autorimessa e pontile, la Torre di fronte al teatro greco per gli spettacoli destinati agli ospiti, la villetta separata denominata “La Casermetta”, di 9 vani con pertinenze, le casette separate ed autonome “La Palappa”, il “Cactus” e “Ibiscus", i due Bungalow da due vani a testa, il teatro stesso, il piccolo frutteto-serra, la grande serra, i campi da tennis con gli spogliatoi e i parcheggi, la palestra, l'orto medicinale, il Gazebo Le Vele e l'edificio separato per la talassoterapia.

Con questi 80 milioni di euro, Berlusconi potrebbe portare a termine le ristrutturazioni delle sue ville, che di fatto avvengono con cadenza annuale. Ma come detto, il Cav potrebbe soprattutto acqusitare tramite Idra altre proprietà da inserire nella sua lunga collezione di immobili.

