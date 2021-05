Funiciello, lo scoop piccante di Dagospia sul capo di gabinetto di Draghi: "Beccato mano nella mano con lei", chi è la donna

11 maggio 2021 a

Un pranzo "confidenziale" a Roma ha attirato l'attenzione dei più curiosi. Sono stati beccati allo stesso tavolo di un ristorante il Capo di gabinetto di Mario Draghi, Antonio Funiciello, e Serena Sileoni, docente universitario e avvocato, chiamata a Palazzo Chigi come consulente per lavorare proprio con Funiciello. "Sorrisi, chiacchiere in liberta' e mani che si 'scontrano' sul tavolo...", scrive Dagospia in un suo flash.

Nella foto postata dal portale di Roberto D'Agostino, si vedono i due seduti l'uno di fronte all'altra con mani molto vicine - quasi mano nella mano - appoggiate sul tavolo. Lui, Funiciello, è casertano e ha 45 anni. E' un esperto di comunicazione ed è già stato a capo dello staff del premier Paolo Gentiloni tra il 2016 e il 2018. Si tratta di un professionista ben schierato, tant'è che ha collaborato a lungo con il Partito Democratico, ottenendo nel 2013 la delega per la Cultura e la Comunicazione del partito.

La Sileoni, invece, è una ricercatrice in diritto pubblico ma anche firma del Foglio e del Mattino. Lo scorso marzo è stata chiamata dal premier come consulente soprattutto per la gestione dei fondi europei, per i rapporti con i media e la gestione degli asset. Ed è stato proprio Funiciello che l'ha chiamata a Palazzo Chigi insieme ad altri due "consiglieri", Alessandro Aresu e Simona Genovese. Vedendo il flash e la foto di Dagospia, però, vien da chiedersi: "Che il rapporto non sia più solo professionale?".

