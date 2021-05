Mario Draghi, svelate tutte le cifre della dichiarazione dei redditi: per fare il premier non prende soldi

13 maggio 2021 a

a

a

Un premier a costo zero. Stando alle dichiarazioni dei redditi Mario Draghi non percepisce un euro per ricoprire il ruolo di presidente del Consiglio. "Il sottoscritto Mario Draghi - si legge nei dati pubblicati sul sito della presidenza del Consiglio e relativi agli adempimenti sulla trasparenza amministrativa - dichiara di non percepire alcun compenso di qualsiasi natura connesso all'assunzione della carica". L'ex numero uno della Bce vanta comunque un reddito da quasi 600mila euro nel 2019. Una cifra rivista al ribasso l'anno dopo. L'ultima dichiarazione dei redditi di Draghi - quella dunque del 2020 relativa al periodo di imposta 2019 - il premier dichiara un imponibile di poco più di 581mila euro, 581.665 euro per l'esattezza.

"Le notti di passione con Draghi". Roba perversa e vietata ai minori: "Il bazooka", la donna che imbarazza Palazzo Chigi

Ingente la situazione patrimoniale, anch'essa pubblicata sul sito della presenza del Consiglio. Draghi vanta infatti alcuni fabbricati sia in proprietà che in comproprietà ma anche terreni in Italia e un immobile a Londra al 100 per cento per il premier. Che dichiara anche di avere una partecipazione di 10mila euro nella società semplice 'Serena'. Non risulta invece nessuna autovettura, barca o aeromobile di proprietà. Nel dettaglio il presidente del Consiglio, assieme alla moglie, Maria Serenella Campello dispone di un consistente patrimonio immobiliare sparso fra l'Umbria, Roma e il Veneto non da poco

Blitz in cabina di regia sul coprifuoco, Draghi ferma tutti: il retroscena, cosa succede in quella mezz'ora

Non solo, perché il sito pubblica anche i costi delle trasferte del premier. Per l’unica trasferta di marzo 2021 (presumibilmente quella di Bergamo) i costi di trasferimento sono ammontati a 330 euro, i pasti e pernottamenti a 549 euro.

"Questa non è la maggioranza di Conte". Forza Italia all'assalto di Mario Draghi: Occhiuto, regolamento di conti alla Camera

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.