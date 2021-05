Reinhold Messner, le confessioni della giovanissima promessa sposa: "Non sapevo se fosse ancora vivo. E avevo un marito"

13 maggio 2021 a

a

a

Terzo matrimonio per Reinhold Messner. Il primo alpinista della storia a livello mondiale ad aver raggiunto la vetta delle 14 montagne della terra sopra gli 8.000 metri, senza l’ausilio di bombole di ossigeno, si sposerà con Diane Schumacher, lussemburghese di 35 anni più giovane di lui. Il loro primo incontro è però avvenuto in Italia, in Alto Adige: "Era il 18 agosto 2018, una bellissima giornata estiva. Era la festa dei popoli della montagna, e il Museo Ripa di Messner l’aveva dedicata allo Svaneti, una regione della Georgia. Mentre facevamo una foto insieme ci siamo messi a parlare e lui mi ha chiesto il numero di telefono".

Hai capito, Reinhold Messner? A 77 anni sposa Diane, di 35 anni più giovane: eccola, una foto strepitosa | Guarda

Lei 41 anni, lui 76. Diane non ha nascosto al Corriere della Sera di conoscere vagamente le imprese di Messner dai media. Almeno prima di mettersi insieme. "Onestamente - ha spiegato sul periodo prima dell'incontro - non sapevo se fosse ancora vivo... Solo quando ho visto un annuncio per una sua conferenza nel 2016, ne sono venuta a conoscenza". A mettersi in mezzo però anche qualche ostacolo: "Reinhold ha avuto molta pazienza con me e mi è stato vicino nelle situazioni difficili. Quando ci siamo incontrati lui era single, io no... Le nostre famiglie sono molto importanti per noi e tutti i nostri figli hanno una grande personalità".

"Bill Gates e le notti col pedofilo Epstein". Scandalo sessuale dietro il divorzio? "Ecco perché Melinda lo ha lasciato"

Poi è arrivato il lockdown e la coppia è stata costretta a passarlo "24 ore su 24 insieme": "È così che abbiamo scoperto che ci armonizziamo molto bene!". Talmente bene che il matrimonio è alle porte. Ma se sulle nozze Diane ha idee molto chiare, lo stesso non si può dire del viaggio: "Non abbiamo in programma una vera luna di miele. Probabilmente faremo un bel tour da qualche parte nelle Dolomiti". D'altronde loro stessi hanno ammesso di vivere "in modo molto sostenibile qui su a Juval e quindi penso che possiamo permetterci di prendere un aereo di tanto in tanto. Siamo stati insieme in Sud America, Africa e Asia, ma l’Italia per noi è ancora il posto più bello".

"Starsene zitti". Meghan Markle e Harry "ribaltati" dalla cugina della Regina: "Io ho imparato una cosa"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.