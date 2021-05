Matteo Bassetti, il durissimo sfogo: i burocrati che ammazzano l'Italia. Demolito Roberto Speranza?

15 maggio 2021 a

Il green pass è quel documento operativo in tutto il Paese che consente ad un cittadino di spostarsi di zona in zona, sempre in ambito nazionale, dopo aver dimostrato di essere stato sottoposto a vaccino anti-Covid, di aver contratto e superato il Coronavirus, o di essere risultato negativo al test. Sul tema però ci sono i dubbi espressi dal Garante della Privacy, e anche l'opinione pubblica è divisa. A dire la sua c'è anche il direttore della clinica di Malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova Matteo Bassetti. Il professore propone di allungare la durata del green pass, almeno per i vaccinati. "Quali studi, infatti, dimostrano che il siero ha una copertura di soli 6 mesi?", si chiede su Facebook.

Secondo Bassetti si potrebbe addirittura allungare la durata del green pass. "Ci vuole un po' più di coraggio e di iniziativa per dare segnali di ritorno alla normalità in sicurezza. Allunghiamo la durata del green pass per i vaccinati a 12 mesi. Perché deve durare solo 6 mesi? Quali studi dimostrano con certezza che la protezione da vaccino dura solo 6 mesi? La burocrazia italiana e la poca reattività di alcune istituzioni rischiano di uccidere la ripartenza. Io intanto continuo a lavorare e a studiare, senza smettere di comunicare via tv, giornali, e via social. Riesco a fare più cose insieme, come sempre", precisa Bassetti.

Recentemente Bassetti ha anche svelato le sue previsioni per la fine della pandemia: "Toglieremo le mascherine quando ci saranno 30 milioni di persone vaccinate, a 3 settimane dalla prima dose, potremo togliere. Da metà giugno in poi all’aperto penso che le mascherine vadano tolte. I numeri stanno scendendo rapidamente. Cento persone che in un giorno lasciano la terapia intensiva sono molte", ha spiegato alla trasmissione di Radio Rai, Un giorno da Pecora.

