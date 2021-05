Otto e mezzo: "I politici non dovrebbero andare in tv", "Allora noi chiudiamo". L'ospite provoca, Lilli Gruber risponde

15 maggio 2021 a

a

a

Si parla di Mario Draghi e della sua rinuncia allo stipendio da premier nello studio di Lilli Gruber a Otto e Mezzo su La7. Tra gli ospiti anche Sandra Zampa, responsabile Salute del Partito democratico e consulente del ministro Roberto Speranza. Commentando la scelta del presidente del Consiglio, la Zampa ha dichiarato: “Non mi ha sorpreso, è un messaggio rispettabile che gli italiani apprezzeranno”.

"Ma quali poteri forti? Ecco chi mi ricordi". Giannini umilia Di Battista, il grillino sclera: "Te la potevi risparmiare" | Video

Poi però la dem ha aggiunto: ”Penso che vadano fatte due precisazioni. Innanzitutto penso che quel compenso sia giusto e poi mi preoccupa l’idea che con questo messaggio possa esserci il rischio di tornare a una politica un po’ ottocentesca, dove poteva fare politica solo chi ne aveva le possibilità”. Un’opinione diversa, invece, quella espressa dall’altro ospite della Gruber, Diego Dalla Palma.

"La Meloni? Finta opposizione. E Salvini gn****e". Dibba dalla Gruber, solo insulti | Video

Secondo l’imprenditore i politici non dovrebbero avere lo stipendio. “E di cosa vivrebbero?”, gli ha chiesto allora la conduttrice. “Dovrebbero vivere di ideali”, ha replicato Dalla Palma. Che poi ha rincarato la dose: “Dovrebbero limitarsi anche in tv, anzi non dovrebbero proprio andarci”. Immediata e ironica la risposta della Gruber: “Allora noi chiudiamo”. A dire la sua sull'argomento è stato anche il giornalista Luca Sommi, che ha lodato il gesto del premier: "La politica dovrebbe essere la disciplina più nobile, cosa c’è di più etico che rinunciare allo stipendio?".

"Conte fatto fuori dai poteri forti, come Gedi". Di Battista parla e la regia inquadra Giannini: umiliato con una smorfia | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.