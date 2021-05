Alessandra Ghisleri, soldi e un ribaltone politico? Sondaggi, la bomba: ecco cosa può cambiare tutto

18 maggio 2021 a

"L'effetto-Draghi sui partiti che stanno al governo non c'è: I partiti che stanno al governo si mantengo più o meno, con qualche piccolo decremento, soprattutto per Lega e Pd e anche un pochino per Forza Italia, con la crescita di partiti che stanno al di fuori come ad esempio Fratelli d'Italia che ne guadagna". A parlare è Alessandra Ghisleri, sondaggista e direttrice di Euromedia Research che analizza il quadro attuale dell'elettorato italiano, in collegamento a Omnibus su La7: "Tra il 17% e il 22% troviamo tre partiti: La Lega che si muove tra il 21 e il 22% nei nostri sondaggi, poi c'è il Pd che sta tra il 19 e il 20% e a seguire c'è Fratelli d'Italia, che nei nostri sondaggi, al momento, non ha ancora superato il Pd come in quello Svg" spiega la Ghisleri.

"Dobbiamo considerare che si tratta di intenzioni di voto e che quindi vengono rilevate su quelle che sono le mozioni del momento - prosegue la sondaggista -. Dobbiamo anche considerare che c'è un errore del 3% e questo è ancora più divertente perché pone i tre partiti in netta sovrapposizione tra di loro", sottolinea l'esperta. Che poi aggiunge: "A seguire c'è il MoVimento cinque stelle che perde qualcosina, ma sempre poco e si muove tra il 15 e il 17%, a seconda di quelle che sono le uscite. Diciamo che è quello che sente maggiormente la necessità di doversi risistemare rispetto a quello che il loro Leitmotiv iniziale ovvero, tema green, onestà, no doppio mandato ecc".

Bisogna inoltre prendere in considerazione che "allo stesso tempo i cinquestelle non hanno ancora un capo politico" commenta la direttrice di Euromedia Research "perché Conte non si è ancora espresso pubblicamente in tal senso". "Draghi è più un ombrello per i partiti che stanno al governo" specifica Ghisleri, aggiungendo che "queste aperture o chiusure non aiutano nessuno. Aiutano sicuramente Meloni nel tema di stare contro il governo, ma c'è un fatto che potrebbe aiutare i partiti, ovvero come saranno indirizzate le risorse: a chi, come, dove".

"Perché le sacche di voto dei diversi partiti sono differenti. -prosegue- L'attenzione verso determinati settori o determinati altri, porrà delle accentuazioni importanti e delle accelerazioni o decelerazioni per quello che riguarda i partiti. Comunque dobbiamo ricordare che al momento non ci sono votazioni in corso e quindi tutte quelle che sono intenzioni di voto, sono semplicemente rilevate sulle intenzioni" conclude Alessandra Ghisleri.

