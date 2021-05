Stasera Italia, Cesara Buonamici e l'elogio a Mario Draghi: "La sua strategia funziona, la vaccinazione va e anche forte"

18 maggio 2021 a

Elogio di Cesara Buonamici a Mario Draghi. In onda a Stasera Italia il volto storico del Tg5 ha detto la sua ai microfoni di Barbara Palombelli, alludendo a una netta differenza tra il governo dell'ex numero uno della Bce e quello di Giuseppe Conte. "La strategia di Draghi ha funzionato: i vaccini ci sono, la vaccinazione va e anche forte, e i contagi scendono", ha premesso per poi parlare dei partiti che vivono la coalizione.

"Ognuno di loro ha una spinta tutta sua, ad avere la meglio stando ai sondaggi è Giorgia Meloni". In ogni caso, e su questo la Buonamici a Rete Quattro non ha dubbi, "il presidente è riuscito a dire a tutti di non fare i fenomeni con l'obiettivo di far ripartire il Paese. Insomma, a suo dire, "Draghi è riuscito a tenere a bada aperturisti e rigoristi, la linea delle riaperture è segnata".

Sempre a Stasera Italia, qualche puntata fa, era stata Licia Ronzulli a ricordare i fallimenti di Conte specificando che "il pasticcio dei contratti dei vaccini ha un nome e un cognome e si chiama 'governo Conte'". Oggi invece tutto è diverso: "Una delle grandi opportunità che il nostro Paese ha in questo momento è quella di spendere bene i soldi del Recovery Plan - ha continuato l'azzurra -. Purtroppo abbiamo ereditato una situazione devastante, il governo Conte non ha fatto nulla per superare le classi pollaio, non ha speso soldi per l’edilizia scolastica, ha buttato soldi per i monopattini, i banchi a rotelle".

