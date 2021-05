Antonella Viola spiazza tutti: "Un'offerta per scendere in politica? Non la accetterei mai"

19 maggio 2021 a

Tra gli esperti della pandemia più noti c'è anche lei: Antonella Viola. L'immunologa, ospite a Un Giorno da Pecora su Rai Radio1, ha voluto smentire alcune voci sul suo conto. In particolare quella che la vedeva affiancata da un'agente, viste le numerose comparse televisive. "Si tratta di una cara amica dei tempi dalle scuole medie - ha precisato a Geppi Cucciari e Giorgio Lauro -. Quando è scoppiata la 'bolla mediatica', hanno iniziato a chiamarmi dalle varie trasmissioni e sono andata un po' in crisi, non sapevo come comportarmi, il telefono squillava sempre e io dovevo lavorare. A quel punto la mia amica Gabriella mi ha detto: Antonella, dai il mio numero, tanto io faccio questo di lavoro, e ti do una mano. Quindi non ho un agente ma solo un'amica che mi aiuta".

Difficile per lei infatti apparire in continuazione. Stando ai suoi racconti non ha mai amato la popolarità, anzi da piccola, quando giocava con le sue amiche, spesso si divertiva a fare la parte della "donna invisibile". Per questo, ha proseguito, ad oggi "io spero di tornare invisibile. Ormai stiamo andando verso una risoluzione di questa situazione, l'estate il virus circola poco e a settembre/ottobre saremo vaccinati. Quindi spero che mi vedrete molto poco andando avanti. Adesso c'è da finire la stagione in tv con Gramellini, a fine maggio, e poi direi basta, di cosa dobbiamo parlare?".

Infine la domanda più delicata, quella su un eventuale ruolo in politica. I conduttori hanno chiesto senza peli sulla lingua se avesse ricevuto qualche offerta, ma la domanda è stata tombale: "No, non mi è arrivata", ha precisato per poi rimarcare, "ma se anche arrivasse non la accetterei mai, voglio continuare a fare il mio lavoro".

