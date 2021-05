PiazzaPulita, il delirio di Rula Jebreal: "Imporla per legge". Donne in tv, ecco la sua ricetta

21 maggio 2021 a

Si torna a parlare di Rula Jebreal. O meglio, a parlare è lei, ospite di Corrado Formigli a PiazzaPulita in onda su La7 giovedì 20 maggio. Si torna a parlare del "pacco" rifilato a Propaganda Live, il programma disertato poiché era l'unica donna invitata. Una protesta al limite del ridicolo, ma tant'è.

Il punto è che la Jebreal, da Formigli, rilancia ricette ancor più peculiari, iniziando dalle "quote rosa in televisione". Già, pure in televisione. Quelle quote rosa per cui ha disertato Propaganda Live: "Ho voluto lanciare un segnale per sensibilizzare la nostra società. Quando ci sarà finalmente la parità non vorrò una rigida applicazione, fino ad allora dobbiamo imporla per legge", taglia corto.

E ancora, sulla parità di genere in televisione, aggiunge: "Ho sollevato per anni il problema privatamente con i colleghi ma non sono mai stata ascoltata. Nel caso di Propaganda Live ho voluto lanciare un segnale per sensibilizzare tutti", rimarca. E ci si interroga su che cosa debba sensibilizzare, dato che Propaganda Live può essere accusato di tutto, ma non di maschilismo.

Infine, la Jebreal aggiunge: "Spero che tutti gli uomini che mi hanno scritto privatamente per esprimere il loro sostegno partecipino nel correggere la discriminazione nei confronti delle donne". Ossessionata.

