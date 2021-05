Ylenia Carrisi, la straziante testimonianza di Jasmine: "Quel che so su di lei", ciò che non aveva mai detto sulla sorella scomparsa

21 maggio 2021 a

Jasmine Carrisi, 19 anni, figlia di Al Bano e Loredana Lecciso, avrebbe "tanto" voluto conoscere sua sorella Ylenia: "So che era intelligentissima, avremmo avuto delle belle conversazioni", confessa in una intervista a Il Corriere della Sera. E' molto legata alla sua famiglia Jasmine, Un "rapporto speciale" ce l'ha con sua sorella Brigitta (la prima figlia di Loredana Lecciso ndr ), "presto mi trasferirò a Milano da lei. Ma anche con Yari (il primogenito di Al Bano e Romina Power): parliamo di musica". Insomma, una tranquilla famiglia allargata , prosegue Jasmine, "siamo meno peggio di come ci dipingono". Con Romina Power, spiega, "parlo di Los Angeles, dove vorrei trasferirmi". E di nonna Jolanda ricorda: "Si arrabbiava per i jeans strappati, ma era ironica".

Per quanto riguarda il suo futuro di cantante dice che "non è facile avere un cognome famoso. Per loro non avrei dovuto fare musica". In ogni caso non duetterà con papà Al Bano: "Mai, quello mai". Con lui c'è stato un confronto sul brano di esordio di Jasmine: si sarebbe dovuto chiamare Verso Sud, ma Al Bano l'ha convinta a chiamarla Calamite. "Aveva ragione lui, però è stata una trattativa accesa". Il brano inizia con la frase "rivoglio le persone". Il testo infatti era nato durante il lockdown, quando Jasmine si è diplomata a distanza al Liceo linguistico di Lecce. "Mentre mio fratello è stato alla larga dal mondo artistico dicendo 'ci sono fin troppi cantanti in famiglia' io ho sempre saputo che avrei fatto questo".

Così, "qualche anno fa, per un suo compleanno, ho inciso per lui alcune cover in inglese di successi come Nel Sole . Non so se si è stupito di più per la musica o perché non credeva parlassi così bene l'inglese...". Poi però quelle paure e le insicurezze: "Ho scoperto di avere un cognome ingombrante e avevo paura che la mia voce potesse non piacere". La famiglia l'ha aiutata ? «Mi hanno incoraggiata, però mi hanno anche messa in guardia. La famiglia è il legame su cui conto di più, non c'è amicizia che tenga".

