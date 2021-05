Stasera Italia, Maria Giovanna Maglie picchia duro: "Cosa sta pagando Mario Draghi". Una delusione cocente

21 maggio 2021 a

Non risparmia critiche Maria Giovanna Maglie che - ospite a Stasera Italia su Rete 4 - ha fatto un'analisi personale del lavoro portato avanti da Mario Draghi e dal suo esecutivo fino a questo momento. "Dentro questo governo lui ha deciso di avere un dialogo soprattutto con alcuni leader di partito", ha detto innanzitutto la giornalista. Che poi ha sottolineato una curiosità che probabilmente non sorprende neppure troppo, ossia l'abilità dell'ex presidente della Bce nel trattare con i suoi omologhi a livello europeo e internazionale. Rubando spesso la scena al titolare della Farnesina, il grillino Luigi Di Maio.

"Che Draghi debba fare anche il ministro degli Esteri e il ministro dei rapporti con l'Europa è legato anche -secondo il mio parere personale - a scelte sbagliatissime", ha detto la Maglie, sottolineando l'inadeguatezza in questo campo dell'ex capo politico del M5s. "Di Maio non è un ministro degli Esteri. Il ministro degli Esteri deve avere delle competenze specifiche. I ministri una volta venivano scelti se avevano delle grandi esperienze in quel campo lì oltre ad essere 'portati' come si diceva. Adesso sembra un gioco delle tre carte", ha proseguito la giornalista.

Secondo l'ospite di Stasera Italia, comunque, il premier non se la starebbe cavando malissimo a Palazzo Chigi. Tuttavia c'è un settore nel quale starebbe sbagliando di grosso: "Credo che Draghi si stia anche scaldando nel mestiere, ma di certo nelle questioni economiche non c'è la rapidità che ci si poteva aspettare da un uomo come lui. Proprio il suo campo è quello nel quale mi sembra ci siano più difficoltà. Per questo decreto Sostegni, che era una coperta che non si sapeva da che parte tirare, ci abbiamo messo il tempo della tela di Penelope", ha detto infine la Maglie.

