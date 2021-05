Fabio Volo umilia Fedez: "Perché vorrei essere sposato con Chiara Ferragni"

27 maggio 2021 a

Ci sono Chiara Ferragni e Fedez al centro dell'intervista di Selvaggia Lucarelli a Fabio Volo. A una domanda sulla querelle tra il rapper e la Rai, lo scrittore ha risposto: "Deciderà sua moglie. Dirà 'mettete like se ha ragione mio marito!'. E' pazzesca questa cosa che lei gli risolve tutto. Non so se tu hai quelle giornate in cui non te ne va bene una e dici 'ma perché non sono sposato con la Ferragni che gli ha fatto vaccinare la nonna, che lo fa votare a Sanremo!'". Invidia o solo pura e semplice ironia? Chissà.

Volo, comunque, non si è limitato al mondo degli influencer, ma si è allargato anche alla politica, esprimendo il suo desiderio di incontrare Matteo Salvini: "Voglio vedere che energia emana, che faccia fa, lo vorrei esaminare come quando vai a trovare i genitori che sono vecchi e mentre guardano la tv osservi le loro macchie sulle mani, le rughe...". Un'opinione moderata sul leader della Lega, che ha sorpreso la Lucarelli. "In fondo sia io che Salvini e i suoi elettori vogliamo il bene del mondo, è la visione del come ottenerlo che cambia".

Qualche parola poi anche su Mario Draghi: "Secondo me ha questa cosa che non deve dimostrare niente a nessuno e si vede. Vive di credito acquisito, non ha questa attitudine un po' pop di farci il resoconto. Pensa: sono Draghi, non rompetemi i co***oni, la mia risposta è il risultato". Commentando l'ascesa di Giorgia Meloni, invece, ha detto: "E' in atto un'operazione simpatia: 'Io sono Giorgia', 'Mio papà non mi voleva'...è come quando Berlusconi finiva su Chi con Dudù".

