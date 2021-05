Enrico Mentana a Non è l'Arena: "Cosa dimostra Giorgia Meloni, perché a sinistra prevalgono i maschi". Mitraglietta in cattedra: Pd muto

31 maggio 2021 a

Si parla delle donne in politica tra destra e sinistra da Massimo Giletti a Non è l'arena su La7, nella puntata del 30 maggio. "Giorgia Meloni. è la dimostrazione di come una donna forte e tenace ce la può fare", spiega Enrico Mentana, direttore del TgLa7. "La sinistra paga lo scotto di essere la parte della politica più tradizionale", osserva il giornalista. Mentre "nella destra ci sono più possibilità di ruoli perché in realtà esiste da un quarto di secolo", prosegue Mentana. Per questo nel centrosinistra "prevalgono i maschi" e invece "a destra c'è più spazio se una è capace,"

Detto questo, aggiunge Mentana, la leader di Fratelli d'Italia può persino superare il leader della Lega. "Matteo Salvini ha le sue tematiche di opposizione al governo ma Giorgia Meloni eventualmente in un governo di centrodestra come sarà?", si chiede il direttore. "Sarà quella che vediamo ora o sarà un'altra cosa?".

Da Giletti Mentana parla anche del suo futuro professionale. "Voi sapere cosa farò quando non farò più il tg? Sai chi sono gli umarell?", è la provocazione del direttore. Non ci crede nessuno, e Giletti con un sorriso divertito ribatte: "Speravo che tu dicessi l'allenatore dell'Inter, visto che è andato via Antonio Conte. Poteva essere una bella idea per un appassionato come te". "Oltretutto sarebbe un risparmio enorme", taglia corto con sonora risata ancora Mentana.

In precedenza, i due colleghi hanno parlato di tutto, spaziando dalla politica (la Meloni appunto ma anche il dualismo tra Giuseppe Conte e Luigi Di Maio dentro il Movimento 5 Stelle) alla cronaca, anche quella più drammatica e recente come la strage della funivia Stresa-Mottarone, con il crollo di una cabina che domenica scorsa ha provocato la morte di 14 dei 15 passeggeri a bordo.

