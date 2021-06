Carlo "Azelio" Ciampi? La scoperta di Travaglio, non solo Raggi: disastro al Quirinale, il giorno in cui Pertini...

03 giugno 2021 a

La gaffe su Carlo Azeglio Ciampi di Virginia Raggi ha fatto il giro arrivando a Marco Travaglio che, paladino a Cinque Stelle, è giunto in soccorso della sindaca. Dopo la targa dal nome sbagliato (senza "g") sfornata dal Campidoglio, è stato il direttore del Fatto Quotidiano a scavare nel passato. Travaglio ha trovato niente di meno che lo stesso errore sull'archivio storico del portale Internet del Quirinale. Quanto basta al Fatto per prendere le parti della prima cittadina di Roma e pubblicare la foto del fattaccio. Ossia l'agenda degli appuntamenti dell'allora presidente della Repubblica Francesco Cossiga che riportava in data di lunedì 23 gennaio 1989 alle ore 11 un incontro con l'allora Governatore della Banca di Italia scritto proprio come nella targa della Raggi: "Carlo Azelio Ciampi".

Eppure, dopo la pubblicazione di Travaglio, una manina ha ben pensato di correggere l'errore a distanza di ben 32 anni. Anche questo però non è bastato perché - ricorda Il Tempo - sullo stesso sito ma da un'altra parte, si vede l'ennesimo errore. Questo più in là nel tempo, quando Sandro Pertini era presidente. Il 4 febbraio 1983 - si legge - secondo l'agenda del Colle il compianto e popolarissimo presidente della Repubblica aveva ricevuto 400 studenti delle scuole, fra cui la “Massimo D'Azelio”. E anche in quel caso la "g" era scomparsa senza che nessuno se ne accorgesse.

Quello della Raggi è stato il solito scivolone. Questa volta però - mette le mani avanti lo staff capitolino - "il responsabile dell'errore sarebbe stato individuato, dopo una rapida indagine amministrativa interna". Si tratterebbe di un dipendente dell'Ufficio gestione appalti di installazione e manutenzione targhe toponomastiche. Insomma, la fallimentare sindaca grillina non ha niente a che vedere, tanto che ha promesso conseguenze per colui che è scivolato proprio su Ciampi.

