Dagospia, la bomba sul presidente di Regione: "Organizzava cene con i suoi ospiti senza vestiti"

Su Dagospia è tornata come ogni settimana “A lume di candela”, la rubrica piena di retroscena e indovinelli sul mondo della televisione e non solo di Giuseppe Candela. Nella nuova puntata stavolta viene riportata una voce clamorosa, che riguarda il mondo della politica. “Ha un ruolo istituzionale importante, è il presidente di una Regione italiana - ha scritto il giornalista di Dagospia - persone a lui vicine raccontano di una sua vecchia abitudine: organizzava cene a cui i suoi ospiti dovevano partecipare senza vestiti”.

Il motivo è presto svelato: “Nudi per essere veramente se stessi”. Chi è? Ah saperlo…, aggiungiamo noi. Ma non è finita qui, perché Candela ha arricchito la sua rubrica di altri due gustosi indovinali. Il primo riguarda un “noto conduttore”, che starebbe vivendo una seconda giovinezza: “A Cologno Monzese tra un tampone e uno show - ha scritto Candela - tra una chiusura e una new entry, c’è sempre tempo per spettegolare. Tutti parlano del noto conduttore, non più di primo pelo, che sta vivendo una travolgente passione con una bombastica truccatrice che lavora in azienda. È rinato, quasi irriconoscibile. Di chi stiamo parlando?”.

Ma non è finita qui, perché rimanendo in ambito televisivo, Candela ha proposto un altro indovinello: “Si mormora che il noto autore dopo aver capito che la nave dove lavora sta affondando ha iniziato a studiare spagnolo e a ragionare sul suo futuro professionale in terra iberica. Sarà vero?”.

