Francesco Paolo Figliuolo, capito il generale? Regalino al super-commissario, ecco con che auto va in giro

Una Land Rover Defender tutto per il generale Francesco Paolo Figliuolo, il commissario straordinario all'emergenza Covid che ha rimpiazzato Domenico Arcuri dopo l'arrivo di Mario Draghi. A donargli l'auto sarà Nicola Latorre, direttore generale dell'Agenzia Industrie Difesa. Il "regalo" verrà consegnato domani, mercoledì 8 giugno, in occasione della presentazione della nuova governance e del piano triennale 2021-23 nella sala della Biblioteca di Palazzo Marina a Roma.

Durante l'evento interverrà anche il ministro della Difesa Lorenzo Guerini. E poi alla fine - come riportato dal Tempo - Latorre regalerà un Defender alla struttura commissariale per l'emergenza Covid-19 all'interno del cortile d'onore, alla presenza di Guerini e del commissario straordinario Figliuolo. Il mezzo è stato ricondizionato dall'Agenzia Industrie Difesa nello Stabilimento Militare Spolette di Torre Annunziata.

Di recente, inoltre, il generale si è dato un obiettivo ambizioso sul fronte della campagna vaccinale: "Vaccinare l'80% della popolazione entro settembre di quest'anno, compresi i 12-15enni. In totale sono 54,3 milioni di italiani". Nel corso di un'audizione alla Camera, poi, ha aggiunto che sarà necessario "garantire, prima dell'inizio dell'anno scolastico, la massima copertura possibile di tutta la popolazione studentesca". E ancora: "Per farlo non dobbiamo sprecare niente in termini di risorse, uomini, tempo e mezzi. L'Italia ha tutto, bisogna solo saperlo mettere insieme e in maniera coordinata".

