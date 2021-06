Myrta Merlino, verità e dramma dietro le quinte: "Livello di stress alto"

13 giugno 2021 a

“Il livello di stress è stato alto”: Myrta Merlino parla in questi termini dopo la fine di questa stagione de L’Aria che Tira su La7. Una stagione particolare per via della pandemia da Covid. “Era difficile con la redazione che lavorava da remoto e un ospite ogni tanto, ma siamo andati in onda con ritmi identici occupandoci di Covid, economia, politica e del mondo reale”, ha detto a Repubblica.

La regina del talk mattutino di La7 ha spiegato che ha preferito dare ascolto ai più deboli nel corso di questo complicato anno: “Considero un dovere morale seguire i cassintegrati, da me tutti trovano ascolto. Quest’ultimo anno e mezzo ha cambiato il modo di fare televisione”. Poi parlando della sua persona, ha ammesso: “Ho deciso di essere me stessa fino in fondo, una scoperta”.

Secondo la Merlino è necessario che in tv si vedano le vere emozioni: “Oggi mi emoziono, mi commuovo, mi arrabbio. Penso che la televisione debba dare un po’ di verità. Basta col teatrino. Le donne mi hanno scritto migliaia di mail, ho voluto far sentire la loro voce e continuerò: hanno pagato il prezzo più alto nella pandemia”. Una promessa che la conduttrice fa a se stessa e a tutto il pubblico di La7 che la segue sempre in maniera affezionata.

