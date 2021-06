Michele Merlo di Amici morto per leucemia a 28 anni, il sacerdote rifiuta di celebrare la messa a Rosà

17 giugno 2021 a

Il parroco di Rosà, don Angelo, si è rifiutato di celebrare la messa del funerale di Michele Merlo, l'ex cantante di Amici in arte Mike Bird morto a Bologna a soli 28 anni a causa di una leucemia fulminante. Un caso che ha scosso il mondo dello spettacolo e l'Italia intera, e su cui stanno indagando gli inquirenti per capire se ci sia stata una sottovalutazione dei sintomi che avevano spinto Michele ad andare in pronto soccorso nei giorni precedenti all'ultimo ricovero, venendo respinto in maniera piuttosto sbrigativa.

"Sento che mi sta chiamando". Michele Merlo, la drammatica frase a poche ore dalla morte





Da giovedì mattina il feretro del giovane cantante è esposto nella cappella dell’istituto religioso Maria Ausiliatrice, nella città di Rosà, in provincia di Vicenza. Qui, venerdì 18 giugno alle 11, ci sarà l'ultimo saluto allo stadio Comunale "Toni Zen". Attese diverse centinaia di persone e proprio per questo il sacerdote si sarebbe rifiutato. "Il parroco - ha spiegato il padre di Michele al Giornale di Vicenza - ritiene che non sia possibile celebrare l’intera funzione fuori da una chiesa e in uno spazio come lo stadio. Ci siamo quindi rivolti a don Carlo, che ha accettato subito di accompagnare nostro figlio nel suo ultimo viaggio, dal luogo adatto ad accogliere in sicurezza tutti quelli che vorranno salutarlo".

Uso di droga? Che fine ha fatto il medico che visitò Michele Merlo: un brutto sospetto



Padre Carlo Maria Veronesi è un religioso bolognese amico della famiglia del musicista. Il sindaco di Rosà Paolo Bordignon ha espresso la propria felicità per la soluzione trovata dalla famiglia di Michele. Al funerale sono attesi, oltre a tanti amici e fan, anche molti esponenti del mondo dello spettacolo a partire da Emma Marrone, che di Mike/Michele era stata la coach ad Amici.

