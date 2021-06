Gianni Morandi, parla la moglie Anna Dan: "La strada per la guarigione è ancora molto lunga"

20 giugno 2021 a

a

a

Gianni Morandi, nonostante siano ormai passati alcuni mesi dall'incidente, avvenuto l'11 marzo, non si è ancora ripreso. Quel giorno il cantante è stato vittima di un incidente domestico e ha rischiato non solo di perdere la mano destra ma anche di morire. Sua moglie Anna Dan, in una intervista a Dipiù TV, ha parlato delle condizioni di salute di Morandi: "La strada per la guarigione di Gianni purtroppo è ancora molto, molto lunga. Non è dato sapersi quando mio marito si potrà considerare guarito, ogni giorno che passa è un passo in più verso la guarigione".

Domenica In, Mara Venier scoppia a piangere in diretta: paresi facciale, troppo dolore

Ora quello che Gianni Morandi, a distanza tutto questo tempo dalla brutta avventura, desidera è di tornare a vivere una vita normale, senza limitazioni. Come se non bastassero quelle a cui tutti siamo stati sottoposti a causa della pandemia, il cantante ha pure dovuto fare i conti con alcuni blocchi dovuti al problema alla sua mano destra. Anna Dan ha dichiarato quale sia ora il desiderio del marito: “Rivuole la normalità e desidera che l’incidente che gli è capitato rimanga solo uno spiacevole e brutto ricordo”.

Domenica In, Mara Venier assoldata da Draghi per i vaccini. Ora capite perché la prima parte di trasmissione...

Intanto, nonostante i seri problemi di salute, Gianni Morandi, non si ferma e sta lavorando per i suoi fan, per fargli sentire presto la sua musica. La moglie dell’artista, a tal proposito, ha annunciato a Dipiù TV: “Gianni è stato a Milano in sala registrazioni, ha inciso un nuovo pezzo e provato cose nuove”. Ora deve solo tornare in salute.

Domenica In, Mara Venier non ce la fa? "Lotto per esserci". Paresi facciale, un altro dramma

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.