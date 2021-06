Gigi D'Alessio, l'ex colf accusa il figlio Claudio: "Stato di semi schiavitù"

21 giugno 2021 a

Guai in vista per Claudio D'Alessio, figlio del cantante Gigi, che è stato accusato dalla sua ex colf di averla insultata e presa a schiaffi. Nell'atto di citazione, come riporta il sito Leggo.it, si parlava addirittura di "stato di semi schiavitù". Il prossimo 27 settembre D'Alessio dovrà comparire davanti al tribunale di Roma per rispondere alle domande del pubblico ministero Mauro Masnaghetti.

La vicenda incriminata risalirebbe a sette anni fa, dunque al 2014, e si sarebbe verificata in un appartamento in via Michele Mercati ai Parioli, a Roma. In seguito a una lite di D’Alessio junior con la compagna dell'epoca, Nicole Minetti, la domestica, Halyna Levkova, ucraina di 55 anni, ha deciso di denunciare l'uomo, raccontando agli investigatori che il suo datore di lavoro l'avrebbe trattata male.

La collaboratrice domestica, inoltre, avrebbe circostanziato diversi episodi. E così per il figlio del cantante napoletano è stato disposto il rinvio a giudizio nel 2018. All'epoca, la donna disse: "Ho chiesto a Claudio D'Alessio di non fare rumore, perché non riuscivo a dormire. Ma lui mi ha risposto: 'E' casa mia, faccio quello che mi pare', con un atteggiamento irascibile e violento. A quel punto gli ho detto, alla presenza di Nicole Minetti, di pagarmi il dovuto, così l'indomani me ne sarei andata, perché non ce la facevo più a essere sfruttata e maltrattata".

