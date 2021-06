Virginia Raggi a Belve, "con tutti gli uomini che passavano per il Campidoglio": cosa le esce di bocca, attimi di gelo

27 giugno 2021 a

Virginia Raggi ha accettato l’invito di Francesca Fagnani a Belve, la trasmissione in onda su Rai2 in cui le interviste sono fatte per mostrare la vera natura dell’ospite. Da queste parti, quindi, sono “abolite” le domande comode o di favore al politico o personaggio famoso di turno. In tale circostanza la sindaca di Roma è apparsa più rilassata e distesa del solito, a quanto pare grazie ai consigli di Maurizio Costanzo: “Mi ha consigliato di essere più me stessa, più la Virginia persona e ha ragione. Risulto molto fredda nelle interviste”.

Con la Fagnani si è sbottonata anche sulla sua vita privata, svelando che sta per festeggiare i 27 anni insieme con il marito. Notizia che ha sorpreso non poco la conduttrice, dato che comunque la Raggi è giovane. Quello col marito è quindi un legame molto forte, che neanche le voci maligne riescono a scalfire: “All’inizio mi attribuivano relazioni con tutti gli uomini che passavano per il Campidoglio e io pensavo ‘non ho nemmeno il tempo per avere tutti questi amanti’. È stata dura”.

Poi, però, la Raggi ha commesso uno scivolone politico piuttosto grave quando la Fagnani le ha posto una domanda sulle buche pericolose della capitale: “La discussione dei miei avversari si è incentrata su questo tema di alta caratura politica”, ha ironizzato. La conduttrice l’ha però gelata: “C’è gente che ci è morta, non scherzerei tanto. Non mi sembra il caso, non è un argomento secondario”.

