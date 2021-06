L'aria che tira, Matteo Bassetti sulla variante Delta: "Torniamo nell'incubo, l'errore clamoroso che ci rovina le vacanze"

28 giugno 2021 a

Non è preoccupato per la variante Delta del coronavirus Matteo Bassetti ma "di una cosa: che si dica alla gente di andare in vacanza con due dosi come qualche mio collega ha detto. Questo è un errore clamoroso", dice in una intervista a L'aria che tira estate su La7. "È bene che vadano in vacanza anche i vaccinati con una sola dose, anche se non ci protegge al massimo come fanno due dosi". Perché attenzione, prosegue il direttore di Malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova, "se servono due dosi si rischia che la gente decida di rimandare la vaccinazione a settembre. E sarebbe un errore che non ci possiamo permettere". Quindi, conclude Bassetti: "Non ci possiamo permettere uno stop della campagna vaccinale, il rischio in autunno è di tornare a dove eravamo a ottobre scorso".

Intanto, sembra ormai possibile che con la variante Delta del covid in Italia si debba "rimodulare il Green pass dopo la prima dose di vaccino. Questo però lo lasciamo dire agli scienziati e aspetterei un paio di settimane. Ma se è vero che la protezione da questa variante c'è dopo due dosi di vaccino, è chiaro che, oltre a correre con le seconde dosi, dobbiamo rimodulare il Certificato verde. Al momento è prematuro dirlo", dice il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri a 24Mattino su Radio 24.

"Aspetterei 14 giorni per l'analisi dei dati che arrivano del Regno Unito e per il controllo della prevalenza della variante Delta in Italia, attualmente vicina al 20%. Aspettiamo di capire di quanto sale in una settimana. E poi una riflessione su questo la farei", aggiunge Sileri, spiegando poi che, per quanto riguarda la seconda dose dei vaccini, "cercherei di stare più vicino alle 3 settimane per il richiamo per Pfizer e 4 settimane per Moderna, rispetto ai 42 giorni. In maniera molto dinamica: se abbiamo allungato prima, per avere più dosi con la terza ondata in corso, adesso conviene stare più vicini ai 21-28 giorni per garantire la seconda dose quanto prima".

