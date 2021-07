Giorgia Meloni a testa in giù, "c'è tanto posto a Piazzale Loreto": manifesti choc e la sinistra tace

03 luglio 2021 a

“A Piazzale Loreto c’è ancora tanto posto”. È la scritta che accompagna i manifesti orripilanti affissi a Torino e ritraenti Giorgia Meloni e Maurizio Marrone a testa in giù. Questa follia fuori dal tempo e dallo spazio politico non è stata firmata né rivendicata: si tratta di un attacco vigliacco e infamante nei confronti della leader di Fratelli d’Italia e del suo assessore regionale.

A denunciare l’accaduto è stata proprio la Meloni tramite un post sui suoi profili social. “La scorsa notte - ha esordito - in Barriera di Milano a Torino, sono apparsi questi manifesti raffiguranti me e l’assessore Maurizio Marrone. Siamo appesi a testa in giù, forse ‘grazie’ a un gruppo di anarchici che non sapeva come altro passare le proprie giornate. Gesti come questi non sono una novità, così come minacce e aggressioni ai danni dei nostri esponenti”.

Una triste abitudine che va avanti nel tempo e che non viene condannata con forza e convinzione anche dagli avversari politici della Meloni. “Certe frange estremiste - ha aggiunto la leader di Fdi - continuano a promuovere illegalità e violenza come mezzo di espressione politica, nel totale silenzio delle istituzioni. Arriverà tempestiva la condanna di tali infamie da parte della sinistra? Attendiamo fiduciosi”.

