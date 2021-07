Papa Francesco operato, il dubbio dell'esperto: "Quell'intervento è difficile da programmare"

05 luglio 2021 a

Un'operazione quella subita da Papa Francesco che il suo entourage ha definito "programmata". Eppure Renato Andrich, per anni primario di chirurgia oncologica e senologia dell'Ospedale San Giovanni di Roma, ammette che l'intervento di stenosi diverticolare "è difficilmente programmabile". Tra le motivazioni il fatto che "si tratta di una infiammazione della parete del colon che provoca una occlusione intestinale quando una precedente terapia di antibiotici non ha avuto efficacia". Interpellato dal Giornale il professore spiega nei dettagli l'intervento chirurgico a cui si è sottoposto il capo della Santa Sede: "Quando si presenta la stenosi occorre effettuare una resezione del colon, in parole povere bisogna asportare la porzione di colon malata". Nulla di grave se non si verificano complicazioni. Anche l'intervento non è tra i più preoccupanti. Di gran lunga più rischiosa, vista l'età, "l'anestesia generale, è un'operazione importante specie in una persona fragile e over 80. Il Papa avrà probabilmente una degenza di almeno una settimana".

Al momento - stando alle comunicazioni ufficiali arrivate dal Vaticano - il Papa rimarrà al Gemelli di Roma per cinque giorni. Giusto il tempo di riprendersi. "Il Papa - è l'ultimo bollettino diffuso dal portavoce Matteo Bruni -, ricoverato nel pomeriggio al Policlinico A. Gemelli, è stato sottoposto in serata all’operazione chirurgica programmata per stenosi diverticolare del sigma. Il Santo Padre ha reagito bene all’intervento condotto in anestesia generale ed eseguito dal Prof. Sergio Alfieri, con l’assistenza del Prof. Luigi Sofo, del dott. Antonio Tortorelli e della dott.ssa Roberta Menghi".

Il Santo Padre si è recato in ospedale come un paziente comune, accompagnato da uno stretto collaboratore e senza seguito, nella giornata di domenica 4 luglio. I suoi dolori non erano nuovi ai fedeli, visto che lo accompagnavano da anni. In ogni caso la Santa Sede ha voluto assicurare tutti ribadendo che L'intervento era stato "calendarizzato" e non d'urgenza.

