L'aria che tira, il retroscena di Peter Gomez sul ddl Zan: "Matteo Salvini a un passo dalla vittoria grazie a Renzi"

Trappola sul disegno di legge Zan: Matteo Renzi ha detto di essere disposto a votare il ddl contro l'omotransfobia, ma con l'apporto di alcune modifiche. Italia Viva ha infatti presentato diversi emendamenti per modificare gli articoli cardini della proposta di legge. Una brutta sorpresa per il Partito democratico, ormai convinto di essersi portato a casa la vittoria. "Quella di Renzi - ha rivelato Peter Gomez a L'Aria Che Tira su La7 - non è altro che una tattica". Per il direttore del Fattoquotidiano.it non c'è solo la volontà di spostarsi a destra da parte dell'ex premier, ma anche quella di "dare una lezione a Enrico Letta. "Se infatti il Pd accetta anche solo una mediazione - è il ragionamento del giornalista in collegamento con Francesco Magnani nella puntata del 5 luglio -, è la vittoria di Matteo Salvini. Questo verrebbe da pensare a chi quella legge la attende da tanto".

Il rischio secondo Gomez è che la legge "non veda la luce in questa legislatura". E ancora: "Salvini è a un passo dalla vittoria grazie l'alleanza di Renzi". Le sorprese però sono sempre dietro l'angolo, "bisogna vedere cosa faranno i renziani e se ricorderanno che non hanno vincolo di mandato". Insomma, bisogna capire se i renziani seguiranno il loro leader o faranno di testa loro.

Per adesso i due fronti sul ddl Zan sono parecchio distinti: da una parte la Pd, M5s e (forse) Italia Viva, dal'altro il centrodestra che è tornato a tuonare. "Io ho fatto una proposta a Letta e a tutti i partiti: troviamoci, entro domani, sul Ddl Zan, togliamo quelli che anche il Santo Padre e la Santa sede ritengono passaggi critici - ha detto il leader della Lega Matteo Salvini - e concentriamoci sulle punizioni nei confronti di chi abusa o aggredisce due ragazzi o due ragazze che hanno tutto il diritto di amarsi. Spero che Letta e il Pd non insistano nella loro strada solitaria perché rischiano di affossare totalmente e definitivamente la legge".

