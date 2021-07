Stasera Italia, Paolo Del Debbio ammutolisce Ettore Rosato: "Io ho senz'altro ragione e lui senz'altro torto"

07 luglio 2021 a

Paolo Del Debbio strappa una risata anche a Licia Ronzulli. Ospite di Stasera Italia su Rete Quattro, il programma condotto in versione estiva da Veronica Gentili, il conduttore parla di ddl Zan. In studio anche Ettore Rosato, deputato di Italia Viva, che con il suo partito ha presentato emendamenti simili al centrodestra per modificare il disegno di legge contro l'omotransfobia. "Se ho un'ideologia su un tema - prende la parola Del Debbio -, non mi confronto con Rosato, perché io ho senz'altro ragione e lui senz'altro torto".

Una frase che suscita la risata della senatrice di Forza Italia. E ancora: "Sul ddl Zan non è assolutamente vero che non si può discutere, perché in questo caso l'unanimità non c'è. Si discute di tutto, ma perché su questo non si può discutere? Un atteggiamento identitario di chi? Di quei 25 milioni di italiani che hanno problemi del gender? Ma se c'è una trentina di milioni di italiani che pensa di prendere un voto con quella roba lì".

Qualche settimana fa, ospite del programma di Del Debbio, era stato Giuseppe Cruciani a scagliarsi contro il ddl Zan: "Da mesi, vedo una mobilitazione di persone che espongono la scritta Ddl Zan per presunti diritti dei gay negati -aveva tuonato il conduttore de La Zanzara - Gran parte della sinistra italiana dovrebbe esporre la mano con scritto Saman. Questo bisognerebbe scrivere, no Ddl Zan. Non capisco la difficoltà evidente della sinistra di ammettere che questo è un omicidio religioso e non un omicidio come gli altri. Il problema della condizione della donna ha a che fare con la religione islamica. Non ce lo inventiamo noi perché siamo cattivi e non riguarda una minoranza dei pakistani. Il premier del Pakistan ha sostenuto in un’intervista che lo stupro è collegato all’abbigliamento delle donne".

