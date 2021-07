In Onda, siparietto "spinto" tra Sallusti e Concita De Gregorio: "Se trovi la moglie a letto con un altro...", "In che senso?". Il gelo di Parenzo

08 luglio 2021 a

Siamo a In Onda, la trasmissione di La7 condotta da David Parenzo e Concita De Gregorio. Si parla di riforma della giustizia, del testo osteggiato dal M5s che, però, alla fine è destinato a chinare la testa. Ospite in collegamento ecco Alessandro Sallusti, direttore di Libero, al quale la De Gregorio chiede: "Che Marta Cartabia sia candidata al Colle non è un segreto: la partita di oggi si può leggere anche così?". Insomma, il M5s accetterà la riforma anche perché alla Cartabia è difficile dire no?

"L'autorevolezza della ministra è inattaccabile, questo provoca grande difficoltà negli oppositori di questo decreto - risponde Sallusti -. Non credo c'entri molto con i problemi dei grillini, ma penso che comunque vada a finire tra Grillo e Conte ormai la frittata è fatta. Come quando in famiglia torni a casa e trovi la moglie a letto con un altro. Per il bene della famiglia puoi fare anche finta di nulla, ma non sarà mai amore. Traslato in politica, i M5s saranno armati gli uni contro gli altri per sempre, o meglio fino al termine della legislatura e fino a che non ci sarà un vincitore assoluto", conclude Sallusti.

Ed ecco che a questo punto si inserisce la De Gregorio, che riferendosi alla battuta del direttore afferma: "Sa che io e lei abbiamo un'antica questione... potrebbe anche accadere il contrario. Potrebbe anche essere la moglie a tornare a casa...". "E infatti bisogna sempre telefonare prima", si inserisce Parenzo. "Non lo dica a me", scherza Sallusti. "In che senso?", rincara Concita. Cala il sipario sul siparietto, si torna a parlare di giustizia.

