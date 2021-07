In Onda, Matteo Renzi massacrato da Luca Telese: "Basta una sua parola spocchiosa per voler abbracciare Fedez"

10 luglio 2021 a

“Basta una parola spocchiosa di Renzi e si viene attraversati dal desiderio irrefrenabile di abbracciare Fedez”. Così Luca Telese ha preso posizione su Twitter contro Matteo Renzi, che ieri sera - venerdì 9 luglio - è stato ospite di In Onda, la trasmissione estiva di La7 condotta da Concita De Gregorio e David Parenzo. Il fondatore di Italia Viva non vedeva l’ora di parlare di Fedez e della sua diretta Instagram sul ddl Zan assieme ad Alessandro Zan, Pippo Civati e Marco Cappato.

“Fa il paladino dei diritti, poi però elogia l’Arabia Saudita che non è certo un baluardo in questo senso, potrebbe riscattarsi con questa legge”, è stata una delle provocazioni che Fedez ha indirizzato a Renzi. Il quale ha risposto dallo studio di In Onda: “Ha fatto una diretta Instagram di un’ora sul ddl Zan e abbiamo capito che non lo conosce, proprio non sa. Ha detto il ‘giornalista’ Scalfarotto. Ha fatto degli sfondoni pazzeschi. Guardatela perché non sa di cosa parla”.

“Perfino Zan e Cappato - ha rincarato la dose il leader di Italia Viva - hanno cercato di spiegargli come stanno le cose e il regolamento del voto a scrutinio segreto. Se lo considero un intellettuale? No, dai. È un cantante. Muovere l’opinione pubblica non significa essere un intellettuale, è un influencer come Chiara Ferragni”.

