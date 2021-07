Kate Middleton libera di contagiare? Lo sfregio al popolino, in tribuna a Wimbledon: perché è un grosso caso

10 luglio 2021 a

Ma come, Kate Middleton? Come è noto, la Duchessa di Cambridge si era messa in auto-isolamento dopo essere venuta a contatto con una persona positiva al coronavirus, della quale però non è stata rivelata l'identità. Il tutto accadeva lo scorso venerdì, con l'annuncio diffuso dai Windsor: "Sua altezza reale non ha alcun sintomo, ma sta seguendo le indicazioni fondamentali del governo e sta osservando l'auto-isolamento in casa", spiegava Kensington Palace in una nota rilanciata dalla Bbc.

Bene, il periodo di auto-isolamento dovrebbe durare dieci giorni. Ecco, dovrebbe. Il punto è che si apprende che Kate ne è già uscita: domani, domenica 11 luglio, parteciperà infatti alla finale di Wimbledon, dove il nostro Matteo Berrettini, primo italiano in finale nella storia del torneo, sfiderà Djokovic.

Una scelta che ovviamente ha scatenato le polemiche: per Kate Middleton forse la quarantena non vale? Come detto, le linee guida prevedono un auto-isolamento della durata di dieci giorni. Insomma, il privilegio di essere Duchessa.

Per inciso, in una domenica infuocata per lo sport italiano, si apprende che sarà il marito di Kate ad assistere alla finalissima di Euro 2020 tra Italia e Inghilterra: insomma lei a Wimbledon e lui a Wembley. I reali si spartiscono ruoli e tribune. Azzerando le quarantene...

