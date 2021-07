Mariella Soldi, la presidente della Rai voluta da Mario Draghi vende giochi erotici: la scoperta a luci rosse

C.O. 11 luglio 2021 a

Non facciamo i bacchettoni: vendere giocattoli erotici è un'attività assolutamente lecita. Ciò che stiamo per scrivere viene dunque dato per quello che è: una curiosità. È semplicemente curioso, infatti, che Marinella Soldi, ovvero la manager indicata da Mario Draghi per entrare nell'austera Rai da presidente, sia anche azionista (0,51%) della Mysecretcase, portale web che si occupa della vendita di gadget da alcova. Parliamo di giochetti bizzarri come il "succhia clitoride" e il "pompa pene", oppure il moderno vibratore wireless, ritrovato dell'ingegneria a luci rosse in grado di attivare il compagno anche a distanza come un robottino.

Il sito funziona come una versione a luci rosse di Amazon, con tanto di resi per gli articoli che, dopo un primo utilizzo, risultano difettosi (immaginiamo che vengano poi bruciati e non riparati e riciclati...). Se non sapete di che cosa stiamo parlando non vi preoccupate troppo, siete in compagnia: pare che questa roba non vada affatto a ruba, tanto che anche la Soldi e i suoi 52 soci non ci starebbero facendo una fortuna. Al contrario, come rilevava il Fatto Quotidiano, sembra che l'ultimo bilancio consultabile della Mysecretcase si sia chiuso con una perdita di 1,4 milioni, la metà del fatturato. Altra curiosità: l'impresa in passato aveva anche pensato di quotarsi a Piazza Affari.

E all'epoca la questione aveva fatto discutere nell'ambiente a causa del settore di provenienza. Come noto la Soldi, nata a Figline Valdarno (Firenze), ha un curriculum lungo una ventina di chilometri, una laurea alla London School of Economics e un master all'Insead di Fontainebleau. È stata amministratrice di Mtv Italia e vicepresidente dell'equivalente europea di Mtv. È passata da Discovery Networks International come managing director ed è attualmente presidente della fondazione Vodafone. Come è quindi arrivata in un'azienda che reca come slogan "vogliamo un mondo in cui le donne non sono oggetti sessuali ma possono averli tutti"? La spiegazione è semplice: la vulcanica imprenditrice ha messo un piede in una valanga di società, dallo sport ai viaggi, ovviamente badando ai conti più che agli sciocchi pudori. In questo caso, tuttavia, potrebbe porsi un problema, perché Mysecretcase fa pubblicità anche sulla tv pubblica e questo, purtroppo, potrebbe confliggere con il suo ruolo nel Cda.

