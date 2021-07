Agorà Estate, Licia Ronzulli denuncia: "Io minacciata di morte perché sono favorevole all'obbligo del vaccino"

15 luglio 2021 a

Minacciata di morte perché favorevole all'obbligo vaccinale. E' quanto successo a Licia Ronzulli, parlamentare di Forza Italia, che - ospite ad Agorà Estate su Rai 3 - ha denunciato: "Se l’unico modo per portare le persone a vaccinarsi è quello di obbligarle vanno obbligate. Mi dispiace. Io su questo sto facendo una battaglia che mi sta recando davvero tanti danni anche a livello privato".

I danni di cui parla l'azzurra Ronzulli sono "minacce di morte, mail intasate di persone invasate come i no vax che sono diventati una setta addirittura molto violenta". Poi la parlamentare si è sfogata: "Ne sto pagando le conseguenze. E’ una battaglia in cui credo e sto andando avanti".

La questione sull'obbligo del vaccino contro il Covid è tornata d'attualità dopo il discorso di Emmanuel Macron. Il presidente francese, infatti ha imposto sia l'obbligo per il personale sanitario sia l'obbligo del Green Pass per accedere ai luoghi pubblici, dai bar ai ristoranti, dai cinema ai teatri, dai mezzi di trasporto agli stadi. "Se non agiamo da oggi il numero di casi continuerà ad aumentare fortemente e darà vita a ricoveri in aumento dal mese di agosto". E ancora: "La vaccinazione è l'unica via per un ritorno alla normalità", ha spiegato Macron. Un appello che ha spinto molti francesi a prenotare l'appuntamento per immunizzarsi e per tornare così a una vita normale.

