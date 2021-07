Vaccino, Matteo Bassetti picchia duro: "Strizzare l'occhio ai no vax rischia di fare molto male al Paese"

19 luglio 2021 a

"Strizzare l'occhio a qualche componente no vax rischia di fare molto male al Paese". Matteo Bassetti, infettivologo del San Martino di Genova, ospite di Andrea Pancani a Coffee Break su La7, ha insistito ancora una volta sull'urgenza di vaccinarsi contro il Covid. "Se nei prossimi due mesi non vaccineremo il maggior numero di persone possibile a ottobre sarà un disastro", ha profetizzato. Poi ha criticato duramente le ultime dichiarazioni di Matteo Salvini, secondo il quale sotto i 40 anni il vaccino non servirebbe: "Non sono d'accordo e non capisco neanche bene come si può permettere un politico di fare un'affermazione del genere visto che non mi pare che stiamo parlando di medici, scienziati o ricercatori".

"La vaccinazione deve essere di massa perché devono essere protette le fasce più deboli che sono certamente le persone di 70, 80, 90 anni. Ma io l'altroieri ho ricoverato un uomo di 50 anni che sta rischiando di andare verso l'intubazione ed era uno di quelli che aveva detto di volersi vaccinare con calma a settembre-ottobre - ha continuato Bassetti -. Come facciamo a dare queste informazioni alla gente dicendo ai giovani di non vaccinarsi perché non sono a rischio?". Secondo l'esperto dovrebbero vaccinarsi più persone possibili in tutte le classi di età: "Sentire dei politici che vanno contro la vaccinazione dimostra un'assoluta immaturità della politica italiana".

Per quanto riguarda il Green Pass, invece, Bassetti ha detto che l'obbligo sarebbe eccessivo nei bar, mentre avrebbe un senso al ristorante, dove di solito si resta più a lungo. "Il Green Pass al ristorante è uno strumento per non chiudere più, non uno strumento per mettere in difficoltà il ristoratore o il sistema. Poi è chiaro che bisognerà farlo rispettare - ha spiegato l'infettivologo -. Non credo ci debba essere il ristoratore all'ingresso del ristorante che controlla se hai o non hai il Green Pass. Se vai al ristorante e prenoti è chiaro che ce l'hai. Se io vado a comprare un'auto non mi chiedono se ho la patente, la patente mi serve se circolo con quella macchina. Se qualcuno mi ferma e non ce l'ho mi faranno la multa".

