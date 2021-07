Coronavirus, "la più grande bufala della storia". Katie Hopkins senza mascherina, finisce in disgrazia

20 luglio 2021 a

a

a

Katie Hopkins, opinionista britannica molto politicamente scorretta e per questo controversa, è stata espulsa dall'Australia perché ha non ha preso sul serio la quarantena in hotel e se ne è fregata delle misure anti-covid in vigore nelle due principali città australiane, Melbourne e Sidney. Secondo la donna si tratta della "più grande bufala della storia umana". Un atteggiamento che le è costato la cacciata dal Paese nonostante le pronte scuse.

"Marca il territorio, tenerezza". La Lucarelli ridicolizza Maria Elena Boschi: petto nudo e non solo, occhio a questa foto | Guarda

La donna, riporta Tgcom, era arrivata in Australia per partecipare al reality show, il Grande Fratello Australia. Ma appena sbarcata ha compromesso subito la sua immagine pubblicando un video dalla sua camera d'albergo a Sydney in cui diceva di voler "mettere in pericolo" gli operatori sanitari aprendo a sorpresa la porta "senza mascherina" quando le avrebbero portato da mangiare. Un video che ha fatto infuriare le autorità che hanno quindi preso provvedimenti immediati, annullando il visto e rispedendola in Gran Bretagna.

"Crea solo panico". Zangrillo contro il "Corriere della Sera": la vergogna in quelle sei pagine

E' intervenuto nella vicenda persino il ministro degli Interni Karen Andrews che ha definito le dichiarazioni di Katie Hopkins "orribili", un "pugno in faccia" per gli australiani in isolamento. "La faremo uscire dal Paese non appena possibile", ha confermato il ministro all'Australian Broadcasting Corporation sottolineando di essere "personalmente molto contento che se ne vada".

L'anno scorso la donna era stata bandita da Twitter per aver ripetutamente violato le linee guida sull'incitamento all'odio. Una volta ha definito gli immigrati "scarafaggi" e l'Islam "ripugnante".

Serena Bortone non trattiene le lacrime. Quel messaggio straziante: "Addolorata per la sua scomparsa"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.