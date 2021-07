Paul McCartney, siamo al miracolo: tutto nel passato, ecco come è ringiovanito

26 luglio 2021 a

"Torna indietro nel tempo e vai sulla pista da ballo" ha scritto Paul McCartney su Twitter per lanciare il suo nuovo video. Ed è proprio quello che ha fatto. Sfruttando la tecnologia anti-invecchiamento l’ex Beatle è tornato ad avere capelli bruni e lineamenti distesi, almeno nel video del brano che ha scritto in collaborazione con il musicista americano Beck, “Find My Way”. Il video è stato coprodotto dalla Hyperreal Digital, specializzata nella creazione di avatar digitali iperrealistici, simile alla tecnologia Deepfake.

"La tecnologia per invecchiare i talenti e farli esibire in ambienti creativi come questo è ora pienamente realizzata, anche con uno dei volti più riconosciuti al mondo", ha affermato l'amministratore delegato di Hyperreal Remington Scott. Alla fine del video, Beck sembra rimuovere una maschera dal volto di Paul McCartney, lasciando intendere che potrebbe essere stato lui a ballare.

E' un McCartney decisamente ringiovanito quello che si vede nel video dai toni psichedelici di 'Find My Way', singolo originariamente contenuto nell'ultimo album di Macca "McCartney III" pubblicato a fine 2020 e qui rielaborato insieme a Beck per la raccolta "McCartney III Imagined" che domani arriva per la prima volta in formato fisico. Una metamorfosi sonora che, partendo dal brano originale, viene trasportata da Beck in un mondo molto più funky ma anche visiva con lo zampino della tecnologia. Protagonista del video è in fatti un McCartney ventenne, periodo Beatles, che balla e si agita tra corridoi, stanze ed effetti lisergici.

