In Onda, il sondaggio di Alessandra Ghisleri scuote la Lega: "Più del 60 per cento dei leghisti è a favore del Green pass"

Tra i manifestanti in piazza a Roma contro il Green pass c'è anche qualche leghista come Claudio Borghi. A sondare però l'opinione dell'elettorato della Lega in merito alle nuove restrizioni anti-Covid ci ha pensato la sondaggista Alessandra Ghisleri. La direttrice di Euromedia Research ai microfoni di In Onda, il programma di La7, ha spiegato: "Più del 60 per cento dell'elettorato leghista è a favore del Green pass e delle restrizioni per rimettere in modo l'economia".

Poi la Ghisleri svela che anche all'interno del Carroccio c'è chi come Fedriga e Cirio è a favore di queste misure. "Quindi - prosegue alla domanda posta da Concita De Gregorio e David Parenzo - assistiamo a un'intesa doppia: da una parte quelli scesi in piazza e dall'altra chi è a favore delle limitazioni".

La Lega però, precisa l'esperta, è in buona compagnia: "Succede in tutti gli elettorati, la Lega forse è un po' meno rappresentata, ricordiamo che nell'elettorato leghista ci sono tantissime partite Iva e negozianti. Sono loro più di tutti a voler riprendere il lavoro, anche con il Green pass. Questo lo dimostrano tutti i sondaggi, perché è l'unico mezzo che abbiamo, non ci sono altre alternative". Punto e basta.

