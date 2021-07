Francesca Pascale, bomba di Dagospia: non solo 20 milioni più 1 all'anno, cosa ha ottenuto da Silvio Berlusconi

31 luglio 2021 a

La relazione interrotta da tempo di Silvio Berlusconi con Francesca Pascale ha previsto una liquidazione, il settimanale Oggi aveva parlato di 20 milioni di euro. Dagospia conferma l'accordo e aggiunge la notizia di un vitalizio annuale di un milione di euro per il "mantenimento" dell'ex compagna. La Pascale ha ottenuto anche, in uso gratuito, Villa Maria in Brianza con l'intera servitù a sua completa disposizione.

Recentemente la Pscale, che è stata anche attivista di Forza Italia, e ora impegnata per la lotta sul fronte dei diritti civili, ha spiegato come la pensa sul ddl Zan, la legge contro l’omotransfobia. La Pascale ritiene che il testo del ddl dovrebbe essere approvato così com’è, sostenendo che almeno la metà dell’elettorato di Forza Italia la pensa come lei e che il partito dovrebbe lasciare libertà di voto ai suoi parlamentari.

Commentando anche l’intervento ufficiale con cui il Vaticano aveva chiesto una modifica della proposta di legge, ha detto, in una intervista a Repubblica, "Io ho iniziato le pratiche per sbattezzarmi. Sono credente, vorrei fosse chiaro. Ma accanto alla Chiesa apostolica, c’è un’altra parte che si divide tra omofobia e silenzio sulla pedofilia. Non mi piace una Chiesa che discrimina. Lo sbattezzo è per me un atto nei confronti di quella Chiesa che dimentica il Vangelo e fa ingerenza politica. Il Vaticano dovrebbe fare una rivoluzione, se non vuole perdere fedeli".

