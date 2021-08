Zona Bianca, Massimo Galli gli ride in faccia? Cacciari sbrocca e lo demolisce: "Capisce o no?", lezione sulla democrazia

05 agosto 2021 a

Massimo Cacciari si infuria sulla questione dello stato di emergenza e Massimo Galli sorride in diretta tv: è quanto successo ieri sera a Zona Bianca su Rete 4. Chiamato a dire la sua sulla situazione Covid in Italia con le relative misure su restrizioni e Green pass, il filosofo ed ex sindaco di Venezia ha dichiarato: "C'è un'involuzione della nostra democrazia. Non c'è un pericolo totalitario. Ma l'Italia non può andare avanti a colpi di stato d'emergenza". Nel frattempo l'infettivologo del Sacco di Milano, inquadrato dalle telecamere, ha sorriso per esprimere il proprio dissenso.

E proprio l'espressione apparsa sul viso di Galli non è stata apprezzata dai telespettatori che in quel momento erano davanti alla televisione. Un utente su Twitter ha scritto: "Galli che ride, con aria di sufficienza, mentre parla Cacciari, è qualcosa di abominevole. L’ignoranza ha diversi volti, uno è quello della categoria dei medici spocchiosi", qualcun altro invece: "Galli mi ricorda quelli che non sanno come controbattere a una discussione sui social e mettono l'emoticon della faccina che ride, perché non sanno che altro fare".

In ogni caso, Cacciari è stato molto chiaro nell'esprimere il proprio pensiero: "Io parlo di questioni che riguardano la Costituzione e l’ordinamento giuridico. Non è possibile, neppure in base alla nostra Costituzione, procedere per la quinta volta attraverso stati d’emergenza senza stabilire in base a quali criteri questi stessi stati di eccezione vengano dichiarati. È pericolosissimo procedere in questo modo senza consapevolezza e senza un fine preciso". Secondo il filosofo, infatti, bisognerebbe "determinare per legge i casi per cui si stabilisce uno stato d’emergenza". E dunque, rivolgendosi a Galli: "Una democrazia non può andare avanti a stati di emergenza, lo capisce o no?". Super-Cacciari.

