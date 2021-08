Rocco Casalino, bomba di Dagospia: "Col fidanzato cubano è finita". Il motivo? Gira una voce molto velenosa

18 agosto 2021 a

Sarebbe finita malissimo la storia tra Rocco Casalino e il fidanzato cubano Josè Carlos Alvarez. L'ex portavoce del premier Giuseppe Conte, per un triennio eminenza grigia di Palazzo Chigi e tra gli uomini più potenti e temuti della politica italiana (bel salto per un ex concorrente del Grande Fratello) da alcuni portava avanti la relazione per la verità assai tribolata con lo scultoreo caraibico, che gli ha procurato parecchi grattacapi personali tra un tira-e-molla e l'altro.

"Preparate il curri-culum - ironizza con perfido sarcasmo Dagospia, lanciando la notizia addirittura con il classico 'flash' -: Ta-Rocco Casalino è tornato single. Si vocifera - continua il sito di gossip politico fondato e diretto da Roberto D'Agostino - di una rottura tra l'ex porta-croce di Conte e il fidanzato cubano". Motivo? Una ben poco romantica "Questione di quattrini", assicura ancora Dago.

Lo scorso febbraio, nel pieno della successione tra Conte e Mario Draghi, Casalino imperversava in tv per promuovere la sua autobiografia e in studio da Silvia Toffanin a Verissimo su Canale 5 confidava a proposito di Josè Carlos: "Io e lui andiamo per i sette anni insieme. Abbiamo alti e bassi, come penso sia normale. Quando ho scritto il libro a luglio stavamo vivendo un momento bassissimo e quindi su di lui non sono stato proprio carino. In realtà è una persona importante nella mia vita e ora stiamo molto bene insieme. Mi sta molto vicino ed è nei momenti difficili che vedi veramente le persone che ti vogliono bene". Una amarezza che lo aveva addirittura portato a scrivere che "se ci fosse una pillola per diventare eterosessuali, la prenderei". Chissà cosa direbbe oggi.

