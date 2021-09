Agnese Renzi con Matteo al mare: in costume, Lato B clamoroso. Una paparazzata esplosiva

03 settembre 2021 a

a

a

Paparazzata di tutto rispetto per Matteo Renzi e sua moglie Agnese. I segugi del sito di gossip Whoopsee hanno beccato l'ex premier e l'ex First lady in Costa Smeralda, negli ultimi giorni di relax estivo prima di rituffarsi nella dura vita di tutti i giorni. Il ritorno in classe per Agnese Landini, professoressa in un liceo di Firenze.

Myrta Merlino sfora con Enrico Mentana? Battutaccia di Matteo Renzi, cala il gelo col direttore del TgLa7 | Video

La bagarre in Senato per il leader di Italia Viva, come suo solito "mina vagante" nella maggioranza e spina nel fianco tanto del Movimento 5 Stelle tanto del Pd, di cui ha intenzione di sabotare l'alleanza elettorale in ogni maniera possibile. Certo il pensiero dell'ex segretario dem è già proiettato al Quirinale, con la "partita delle partite" che si giocherà nel tardo inverno 2022, tra una manciata di mesi. Italia Viva potrebbe risultare l'ago della bilancia tra le ambizioni del centrodestra di portare un proprio rappresentante al Colle e la speranza del centrosinistra di non perdere l'egemonia sempre esercitata nella scelta del Capo dello Stato dall'inizio della Seconda repubblica in avanti.





Ma ai fotografi, sotto l'ultimo sole di agosto, le schermaglie politiche interessano relativamente. Renzi, si legge su Instagra, "ha trascorso alcuni giorni in vacanza in Sardegna con la famiglia prima di spostarsi a Ponte di Legno in vista di riprendere i suoi impegni politici. Nei giorni scorsi l’ex premier ha presentato a Porto Cervo il suo ultimo libro Controcorrente dove spiega il suo punto di vista sugli avvenimenti che hanno portato alla fine del governo di Giuseppe Conte".

Matteo Renzi paparazzato al mare. Ma c'è anche Agnese, eccola in bikini: una fotografia pazzesca, così | Guarda

Nel frattempo, a 44 anni, Agnese mette in mostra un fisico clamoroso che già l'aveva fatta brillare, per discrezione ed eleganza, durante gli anni trascorsi a fare da spola tra Palazzo Chigi e Rignano sull'Arno.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.