Silvio Berlusconi insultato dal "Fatto" di Travaglio per questa foto: "Ridicolo, qualcuno glielo dica". Schifo senza precedenti

In quanto ad odio, quelli del Fatto Quotidiano, ovvero Marco Travaglio, sono maestri assoluti. Proprio loro, proprio quelli che attaccano la "Bestia" di Luca Morisi. Un paradosso, sotto agli occhi di tutti. E l'ultimo capitolo dell'odio travagliesco va a colpire ancora una volta un bersaglio storico, anzi il bersaglio per eccezione: Silvio Berlusconi. E il Cavaliere viene colpito addirittura per il giorno del suo 85esimo compleanno, celebrato lo scorso 29 settembre.

Già, perché sui social sono state pubblicate diverse immagini che hanno mostrato il leader di Forza Italia nel giorno del compleanno, in un periodo non semplicissimo per Berlusconi, per i noti problemi di salute dovuti al cosiddetto long-Covid, che lo hanno costretto a diversi ricoveri al San Raffaele negli ultimi mesi. Nelle foto in questione si mostrava insieme alla compagna, Marta Fascina, e anche insieme a uno dei suoi nipoti, Silvio, anche lui nato proprio il 29 settembre.

E il Fatto di Travaglio ha voluto dedicare un articolo, a queste foto. Un articolo che è una vergogna. Titolo: "Silvio fake: le foto ridicole degli 85 anni. Qualcuno glielo dica". Insomma, insulti gratuiti. Fin dal titolo. Dunque, l'occhiello recita: "Photoshop. Testa sproporzionata, pantaloni della tuta sotto il doppiopetto e niente rughe". E ancora: "Tutto finto oltre ogni limite". Così, a sfregio. Sfregio gratuito. Vergogne e bassezze che può partorire soltanto uno come Travaglio...

