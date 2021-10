Guido Crosetto distrugge Parenzo: "Basta con queste cazz***". Morisi peggio dei brigatisti? Che vergogna la sinistra

04 ottobre 2021 a

a

a

Botta e risposta tra Guido Crosetto e David Parenzo. Tutto ha avuto inizio nel salotto di In Onda, dove i conduttori, Parenzo e Concita De Gregorio, assieme agli ospiti sono arrivati a dire che ha più onore la guerriglia dei brigatisti rossi degli Anni di Piombo rispetto alla guerra mediatica "senza volto" di chi insulta e minaccia sui social. Un chiaro riferimento al caso Luca Morisi, che ha visto l'ex spin doctor di Matteo Salvini indagato per droga. Ecco allora che la trasmissione di La7 si è sbizzarrita dando il peggio di sé.

"Guardate questi due sondaggi". Occhio alle cifre, il grave sospetto di Guido Crosetto: gioco sporco contro il centrodestra?

Parole che hanno indignato il fondatore di Fratelli d'Italia che su Twitter ha commentato così: "Quindi chi spara, in fondo, siccome fa un corpo a corpo con un disarmato (??) va rispettato per il coraggio. Se poi spara perché ha un’ideologia di sx, va anche compreso. Perché la bestia è Morisi, più di chi ha ucciso. La morale secondo La7". A stretto giro è arrivata la replica di Parenzo che si è arrampicato sugli specchi: "Maddai Guido. Sai bene che nessuno ha detto questo. Stare dietro una tastiera ad insultare qualcuno è molto più 'facile' piuttosto che scendere in piazza, come avvenne negli anni 70, e sparare. Oggi la società forse è meno violenta di allora".

Crosetto, "una patrimoniale sugli immobili?". Cosa ci stanno per rifilare: bomba sugli italiani

Insomma, di male in peggio tanto che Crosetto ha perso le staffe: "Mi pare sia abbastanza chiaro ciò che è stato detto. Secondo me sarebbe più serio dire: abbiamo detto una ca***a avallando un ragionamento assurdo". D'altronde il concetto espresso dalla De Gregorio e compagnia bella è stato chiaro: "Nel corpo a corpo si gioca non dico ad armi pari - ha detto la conduttrice -, perché uno era armato e l'altro no, ma anche il terrorista rischia di morire. L'aggressione anonima sul web è un po' come il drone, io non rischio di morire a meno che non arrivi la nemesi".

"Lui era a capo del Pd...". Guido Crosetto, bomba sulla magistratura: le informazioni riservate in mano a Matteo Renzi

.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.