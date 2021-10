Cartabianca, Massimo Galli: "Io indagato? Non credo di dover venire qua a discutere", imbarazzo in studio

06 ottobre 2021 a

a

a

"Ne ho avuto notizia questa mattina con un avviso di garanzia quando sui giornali la notizia era già presente": Massimo Galli, infettivologo dell'ospedale Sacco e professore all'Università degli Studi di Milano, indagato per concorsi universitari truccati insieme ad altri docenti, ha commentato così l'inchiesta che lo vede coinvolto in collegamento con Bianca Berlinguer a Cartabianca su Rai 3.

"Minacciato dalla Gismondo". Massimo Galli indagato, il clamoroso risvolto nell'inchiesta: guerriglia tra virologi

"Pare che debba funzionare così", ha detto Galli in maniera stizzita, riferendosi alla notizia data prima sui giornali e solo in un secondo momento a lui. "Francamente sono tranquillo, da quello che leggo non ci vedo nulla di particolare. L'ho ricevuto questa mattina, ci ragionerò sopra. Questo è quello che posso dire ora", ha proseguito il professore. L'ipotesi dell'accusa è che il professore, con altri suoi colleghi, avrebbe favorito alcuni candidati per l’assegnazione di posti di professore di ruolo all’Università degli Studi di Milano, penalizzandone altri non graditi.

"Quindi non ha compiuto quei reati che sono stati tirati in ballo?", ha chiesto la conduttrice. Ma Galli non si è sbilanciato più di tanto: "Non mi sembra ci sia nulla di consistente, però abbia pazienza. L'ho ricevuto stamattina, ho messo tutto in mano al mio avvocato. Faremo le nostre controdeduzioni quanto prima". Poi ha concluso: "Questo è quanto, non credo di dover venire qua a discutere, trattandosi anche di un argomento in mano alla magistratura in questo momento". Imbarazzo in studio.

Clamoroso a Milano, Massimo Galli è indagato: due pesantissime accuse, un "gioco sporco" in ospedale?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.