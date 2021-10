CartaBianca, Greta Thunberg? "Quel che dice non conta", un impensabile Andrea Scanzi

06 ottobre 2021 a

a

a

"Perché Giorgia Meloni non dice di essere antifascista?": Andrea Scanzi, ospite di Bianca Berlinguer a Cartabianca su Rai 3, attacca la leader di Fratelli d'Italia dopo l'inchiesta di Fanpage sulla presunta lobby nera all'interno del partito. Nel servizio giornalistico, mandato in onda a Piazzapulita su La7 poco prima delle amministrative, si sono messi in evidenza gli ipotetici legami tra la forza politica della Meloni e la destra più estrema. Accuse che la leader ha respinto, sostenendo che nel suo partito "non c'è spazio per atteggiamenti ambigui su antisemitismo e razzismo, per il paranazismo da operetta o per rapporti con ambienti dai quali siamo distanti anni luce, né per atteggiamenti opachi sul piano dell'onestà".

"Non credo di dover venire qua a discutere". Galli indagato: la Berlinguer insiste e lui la zittisce. Imbarazzo in studio | Video

Il giornalista del Fatto Quotidiano, commentando la vicenda su Rai 3, si è chiesto: "Perché la Meloni non dice che nel suo partito non c’è spazio per gli antifascisti? Non ha il coraggio di dirlo perché altrimenti perderebbe un pezzo del proprio elettorato". E ancora: "Quello che si è visto, a prescindere dai tagli, è inaccettabile da un punto di vista etico e morale". La leader di FdI, infatti, ha chiesto alla redazione di FanPage l'intero girato e non solo i 10 minuti che si sono visti in diretta tv, per poi prendere una decisione definitiva.

"Qua tiriamo giù i morti con la slitta". Mauro Corona sconvolge la Berlinguer: la verità sull'Italia profonda

In disaccordo con Scanzi Giovanni Donzelli, deputato di FdI, ospite della Berlinguer: "Il moralismo di Scanzi lo lascio da parte...". A quel punto i toni si sono alzati e il giornalista ha detto: "Fai poco il fascistello e parla subito sul contenuto". Donzelli allora è partito con la stoccata: "Scanzi, noi aspettiamo ancora di capire se hai pagato la multa per quando parcheggiavi nel posto dei disabili, prima di fare le polemiche sugli altri".

Fidanza e Jonghi Lavarini indagati a Milano. "Non solo riciclaggio e soldi in nero". Voci dalla Procura, altra bomba dai pm

Infine Scanzi ha anche parlato senza pietà di Greta Thunberg, la paladina dell'ambientalismo: "Si parla tanto di ambiente perché c’è stata una scintilla mediatica che ha funzionato: Greta Thunberg. Non è tanto importante quello che dice, è importante lei. In pochi si soffermano sul suo messaggio. Lei è un megafono efficacissimo degli scienziati".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.