CartaBianca, l'impresa di Mauro Corona: "Ci ho messo 8 ore. E senza mascherina", una foto pazzesca

Mauro Corona, tornato a tutti gli effetti da Bianca Berlinguer a Cartabianca su Rai 3, nella puntata andata in onda ieri sera ha parlato di una sua importante e storica impresa. "Nei giorni scorsi abbiamo scalato la vetta Duranno, 2650 metri. Abbiamo impiegato 8 ore tra andata e ritorno. Lassù è bello e non servono mascherine". Mentre raccontava questa missione epica, è comparsa pure una foto dello scrittore in cima alla montagna.

Nel corso della trasmissione, Corona ha affrontato e discusso di vari temi insieme alla conduttrice. Uno di questi è stato il voto delle amministrative di due giorni fa. A tal proposito, lo scrittore ha detto la sua sulle elezioni in generale: "Il voto non è il tifo per la squadra di calcio. Il voto significa fiducia nella persona e nel partito. Il voto è fiducia in un miglioramento".

Parlando del suo caso personale, infatti, ha raccontato: "Anch’io sono andato a votare, siamo 300 anime qui a Erto. Ha vinto il sindaco uscente. Speriamo che facciano le cose che mancano. Sono trent’anni che tiriamo giù i morti con la slitta da una frazione qui sopra, basterebbero 500 metri di strada". Infine un commento sulla recente sentenza su Mimmo Lucano, ex sindaco di Riace: "La condanna a 13 anni di reclusione? Mi ha colpito e mi sembra esagerata. Gli hanno dato il doppio di quanto era stato chiesto dall’accusa. Mi sembra che non stia in piedi. Quella è una condanna da mafiosi, da omicidi".

