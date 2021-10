Fabrizio Corona evaso "per errore". Prego? Parla l'avvocato: per l'ex re dei paparazzi si mette sempre peggio

08 ottobre 2021 a

a

a

Fabrizio Corona è stato fermato e denunciato dalla guardia di Finanza. L'ex re dei paparazzi era a Genova senza avere il permesso, evadendo dunque gli arresti domiciliari. Una "svista" che potrebbe costargli il ritorno in carcere, ma che il suo avvocato definisce un semplice equivoco. "Fabrizio Corona non voleva scappare - è la replica di Ivano Chiesa a Fanpage -. È stato un errore: ha interpretato male il permesso che gli era stato concesso". Corona infatti aveva ricevuto il permesso per andare a Roma e partecipare al programma Non è l'Arena.

Da lì però l'ex re dei paparazzi si è recato nel capoluogo ligure: "Fabrizio è uscito tre ore prima da casa. Stava andando a fare delle visite prima di andare a Roma e partecipare al programma tv di Massimo Giletti". Un'uscita per cui - a detta dell'avvocato - i carabinieri erano stati informati. "Ha chiesto scusa, è stato un errore. Ha sbagliato, ma non c'era l'intenzione di scappare", ribadisce Chiesa.

Eppure ora Corona rischia che il tribunale di Sorveglianza chieda per lui nuovamente il carcere. Già quelli appena trascorsi non sono stati mesi semplici per l'imprenditore. A Non è l'Arena Corona ha ammesso che la notizia dell'arresto è stato un dramma: "Cinque infermieri vedono un tale Corona seduto sul cesso che si mangia il suo braccio". Proprio a fine settembre la Corte di Cassazione ha annullato il provvedimento che aveva revocato la concessione dei domiciliari: i giudici avevano infatti deciso che Corona non sarebbe tornato in carcere. Adesso però tutto è da vedere.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.