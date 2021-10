Veronica Gentili sfotte il consigliere di FdI? Ma scrive... questa roba: altro clamoroso sfondone, che imbarazzo

12 ottobre 2021 a

a

a

Altro scivolone di Veronica Gentili. La conduttrice di Rete 4 e firma del Fatto Quotidiano non perdona le sviste altrui senza però notare i suoi di sfondoni. Sfondon al contrario puntualmente individuati da Stefano Lorenzetto. Ecco il punto: la Gentili nella sua rubrica "Facce di casta" si scaglia contro Massimo Robella. La colpa del neo eletto al Consiglio della Circoscrizione 6 di Torino nelle file di Fratelli d’Italia? Un post apparso sul suo profilo Facebook.

"Deprimente, è una sindrome". Veronica Gentili in tv? Pioggia di critiche per l'aspetto fisico

La Gentili rimane stupita per "lo stampatello 'random', con quel leggero retrogusto di psicosi" utilizzato dal consigliere. Non solo, per "la firma (anche quella rigorosamente in stampatello, corredata da punto esclamativo". Per non parlare poi del like "con quel sapore a metà tra il 'quanto so' bravo' e il 'metti caso che non me lo metta nessun altro, ci penso da solo'".

Impensabile, altra super-promozione per Veronica Gentili a Mediaset. Retroscena: la "manina" di Giletti

Finita qui? Niente affatto: infine ecco che la giornalista prende di mira "il sentito ringraziamento, anche quello in stampatello 'ca vas sans dire', ai tanti camerati che lo hanno votato". Una lunga analisi dello scritto di Robella distoglie l'attenzione della giornalista dai suoi stessi errori. Parliamo dello "ca vas sans dire", modo di dire francese che richiede la cediglia. Quel segno grafico che la Gentili ha dimenticato di aggiungere.

"Non riuscivo a respirare. Anche se avevo i vestiti...". Foto hackerate, drammatica confessione di Diletta Leotta: terrificante, chi c'era dietro

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.