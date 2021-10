Makkox, battuta tragica: "Tua madre troppo impegnata a ciucciare ca***"? Si scatena il caos: "Cacciatelo"

12 ottobre 2021 a

A Propaganda Live aveva tenuto banco nei mesi scorsi il caso del cantautore e chitarrista Roberto Angelini, multato dalla Guardia di Finanza per lavoro nero. In questa nuova edizione del programma in onda su La7 è però tornato a far parte del cast, facendo storcere il naso a qualcuno. Gli stessi che hanno montato un caso un po’ surreale su Makkox, “colpevole” di aver fatto un commento ironico - ma certo uscito particolarmente male - in risposta a un tweet di Guia Soncini.

Quest’ultima aveva avuto una discussione non propriamente “alta” con una utente del social: “È per questo che abbiamo inventato l’internet - aveva scritto a un certo punto la Soncini - perché ‘Beatrice’ potesse rivolgersi alle estranee in toni che non userebbe con sua madre (la quale era comunque troppo impegnata a ciucciare ca*** per fornirle un’educazione minima)”. Makkox è intervenuto per prendere in giro tale Beatrice: “Rimeffi a poffo la tua camereffa”, ha scritto immaginando una persona che parla con la bocca piena. Nella fattispecie, la mamma della Soncini.

Apriti cielo: diversi utenti di Twitter si sono indignati e hanno chiesto l’estromissione di Makkox dalla prossima puntata di Propaganda Live. A un certo punto la Soncini è quindi intervenuta di nuovo: “Ma quelli che taggano il programma di cui uno è autore lo fanno pensando che gli autori dei programmi italiani vengano licenziati per i tweet, perché la cancel culture non esiste ma nel dubbio vedi mai, perché sono abituati ad andare a frignare dalla preside”.

