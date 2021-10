Maria Elena Boschi, pizzo bianco e lì sotto... una foto pazzesca a Dubai: occhio al dettaglio

12 ottobre 2021 a

Maria Elena Boschi, dopo l’abito in pizzo nero con il quale aveva sorpreso il pubblico a Porta a Porta, ha osato ancora con il genere spostandosi però sul bianco. L’occasione è avvenuta al padiglione italiano di Expo 2020 a Dubai. Le foto sono comparse sul suo Instagram personale. Firenze, infatti, è stata al centro delle celebrazioni del padiglione italiano a Expo con l’artigianato, l’università e le imprese.

L’abito di pizzo ha lasciato senza fiato i tanti follower della deputata. Il bianco del vestito ha messo in evidenza anche accenni di abbronzatura rimasti. A completare il look, delle decollété classiche oro abbinate all’ampia pochette. Per Maria Elena Boschi, non è la prima prova in pizzo. La deputata di Italia Viva durante una delle ospitate a Porta a Porta di ottobre, scelse di vestirsi col pizzo nero. Tanti i complimenti ricevuti via social, più di quando aveva indossato ultimamente uno chemisier in Parlamento.

Maria Elena Boschi è anche protagonista del gossip per la sua storia d'amore con l’attore Giulio Berruti, non presente a Dubai. I due sono usciti allo scoperto praticamente subito. Le ultime immagini che li ritraggono insieme sono state pubblicate da Diva e Donna mentre i due erano in vacanza a Ponza quest'estate.

