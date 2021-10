Covid? "Inutile illudersi, la pandemia durerà ancora anni": Ricciardi e il fattore "nascosto", la profezia peggiore

13 ottobre 2021 a

a

a

La pandemia non è finita e non bisogna abbassare la guardia perché il Covid potrebbe riservarci ancora delle sorprese. Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza, ordinario di Igiene e Medicina preventiva alla Cattolica, ex presidente dell'Istituto superiore di sanità, in una intervista a il Corriere della Sera lo dice chiaramente: "Pian piano tante persone capiranno che questa è una pandemia destinata a durare ancora mesi a livello internazionale, se non anni. Si capirà che non è questo il momento di concedersi un calo di attenzione e che non si può resistere semplicemente facendosi un tampone ogni due giorni".

"Scelta politica". Tamponi, Bassetti scende in campo: la dura accusa, ciò che proprio non torna

Quindi ci vuole molta prudenza anche perché "le esperienze del passato ci dicono che le pandemie sono fenomeni lunghi e proporzionali alla volontà di lottare per contrastarli. Se una parte della popolazione non consente di ridurre il virus ai minimi termini, questo rischia di rivelarsi un percorso ancora lungo", dice riferendosi al popolo no vax che ostacola evidentemente la lotta al virus.

"Contagi, il numero è ridicolo". Bomba di Crisanti, ci stanno mentendo sui numeri? Il sospetto, "ecco le vere cifre"

Ma estendere il green pass a tutto il 2022 è una scelta che compete al governo, secondo Ricciardi. "Come medico posso dire che il contrasto alla pandemia richiede una grande persistenza delle strategie che si sono dimostrate efficaci. Non è il momento di abbassare la guardia o di parlare di situazione post-pandemica: non ci siamo ancora". Anche perché "al ritmo attuale", conclude il professore, "tutta l'umanità sarà vaccinata solo nel 2024. Il rischio di nuove varianti che mettano in crisi le coperture vaccinali esistenti non può essere escluso. Basta vedere com'è nata in India la variante Delta: con il 20% della popolazione coperta dalle dosi, il governo ha dichiarato finita la pandemia e così ha incoraggiato comportamenti scriteriati, che hanno provocato migliaia di morti. Ancora oggi quattro miliardi di persone nel mondo non sono vaccinate".

"Una nuova pandemia". Baba Vanga, ecco il virus che ci ucciderà nel 2022

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.